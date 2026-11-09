Edelweiss präsentiert Sommerflugplan

Airbus A350 Edelweiss (Foto: Edelweiss)

Der Ferienflieger Edelweiss gibt Ausblick auf den Sommerflugplan 2027, das Angebot nach Florida und Afrika wird ausgebaut.

Edelweiss baut das Angebot auf der beliebten Langstreckenverbindung nach Tampa in Florida aus. Von Anfang Juli bis Anfang September wird die Destination neu fünfmal pro Woche bedient.

Die Verbindung von Zürich nach Las Vegas wird im Sommerflugplan 2027 nicht angeboten. Grund dafür ist die schwache Marktnachfrage. Gäste aus der Schweiz können Las Vegas weiterhin über das Drehkreuz der Lufthansa Group in Frankfurt erreichen.

Auch auf den Strecken nach Afrika bietet Edelweiss mehr Verbindungen an. Kilimandscharo und Sansibar in Tansania stehen neu viermal pro Woche im Flugplan. Die Saison nach Windhoek startet neu bereits Mitte März, von Juli bis Oktober wird die Destination sogar dreimal pro Woche angeflogen. Im Herbst wird zudem das Angebot nach Kapstadt mit einer zusätzlichen Frequenz auf vier Flüge pro Woche erweitert.

In der Karibik hält Edelweiss an einem attraktiven Angebot fest. Während der Frühlingsferien erhöht Edelweiss die Anzahl der Flüge nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik auf vier wöchentliche Verbindungen. Im Indischen Ozean werden die Seychellen in diesem Zeitraum zweimal pro Woche angeflogen. Nach Malé auf den Malediven bietet Edelweiss im Frühling bis zu fünf und im Herbst bis zu vier Flüge pro Woche an.

Erste Flüge mit der neuen Airbus A350 Kabine ab Juni 2027

Ab Anfang Juni 2027 starten die ersten Langstreckenflüge mit der neuen Kabine des Airbus A350. Zu den ersten Ferienzielen gehören Halifax in Kanada, Windhoek in Namibia sowie Kilimandscharo und Sansibar in Tansania. Über die Sommermonate wird die Verfügbarkeit laufend auf weitere Destinationen ausgeweitet. Ab Oktober werden sämtliche Langstreckenflüge über das neue Kabinenprodukt verfügen.

Die neue Kabinengeneration bietet ein modernisiertes Reiseerlebnis in allen Reiseklassen. Dazu gehören unter anderem die neue Edelweiss Premium Economy mit zusätzlichem Sitzabstand sowie einem erweiterten Serviceangebot.

Die Flüge sind ab sofort auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar. Der komplette Sommerflugplan 2027 mit den Neuerungen auf der Kurzstrecke wird voraussichtlich Mitte Dezember kommuniziert.