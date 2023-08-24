Edelweiss mit neuen Finnland Flügen

Edelweiss Air Airbus A320 (Foto: Edelweiss Air)

Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss erweitert ihr Streckennetz und fliegt ab Februar 2024 von Zürich aus zwei neue Ferienziele in Finnland an.

Die beiden neuen Destinationen Ivalo und Kuusamo eignen sich ausgezeichnet, um märchenhafte Wintererlebnisse zu genießen. Sie bieten neben dem Ski-/Snowboardfahren auch ein breites Angebot an Winteraktivitäten wie Schneemobilsafaris, Ausflüge mit Schlittenhunden oder Nordlichttouren. Die Strecken werden von der Airline ab Zürich angeboten.

Ivalo: Der grösste Ort Nordlapplands

Ivalo ist neben Kittilä und Rovaniemi die dritte wichtige Tourismusdestination in Finnland. Die Region mit dem Wintersportgebiet Saariselkä ist mit 230 km Loipen insbesondere bei Langläufern beliebt, auch fürs Skifahren und Schneeschuhlaufen ist sie geeignet. Ein besonderer Leckerbissen ist die Rodelbahn, die mit Aurora Erlebnis-Lichtkunst beleuchtet ist.

Kuusamo: Die Region gilt als die schneereichste Gegend Finnlands

Mit dem berühmten Wintersportzentrum Ruka ist die 15’000 Einwohner-Gemeinde Kuusamo eines der wichtigsten Touristenzentren Finnlands. Nebst unzähligen Angeboten in der Winterlandschaft bietet Kuusamo auch kulturelle Sehenswürdigkeiten. Theateraufführungen, Kunstausstellungen und Filme für jeden Geschmack stehen im Angebot. Edelweiss fliegt ab 2. Februar bis 22. März 2024 jeweils am Freitag von Zürich nonstop nach Ivalo und Kuusamo. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Das erste Sportgepäck der Kategorie Normal wird gratis transportiert.

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