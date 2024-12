Edelweiss mit neuem Ziel in Ägypten

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss Air)

Edelweiss feierte am Mittwoch, den 18. Dezember 2024, den Erstflug nach Gizeh/Kairo Sphinx in Ägypten mit einer Zeremonie.

Am Flughafen Zürich fand der traditionelle Ribbon-Cut statt, bei dem Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss, und Rolf Hancock, Vice President Aviation Development des Flughafens Zürich, gemeinsam mit der Crew das Band durchschnitten.

Nach der Ankunft am Flughafen von Gizeh/Kairo Sphinx wurden die Fluggäste von einer grossen Delegation des Flughafens begrüsst. Auch das offizielle, feierliche Eröffnen der neuen Flugverbindung zwischen Zürich und Gizeh/Kairo Sphinx gehörte zur Begrüssungszeremonie. Bei einem offiziellen Festakt war nebst Airport Manager Aymen Sherif, Mohamed Salama, Head of International Tourism Sector, Ministry of Tourism Egypt, sowie Peter Hafner, Diplomat der Schweizerischen Botschaft in Ägypten, auch die Geschäftsleitung des Ground Handlers IAB anwesend. Nach diversen Ansprachen wurde im Beisein von Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss, Philip Kobel vom Edelweiss Station Management sowie der Crew eine eigens gebackene Torte angeschnitten.

Der neue Flughafen Sphinx International Airport liegt westlich von Kairo und Gizeh und ist das Tor zu den weltberühmten Pyramiden von Gizeh. Die Metropole Kairo bietet einen faszinierenden Kontrast mit seiner lebendigen und kulturell vielfältigen Atmosphäre. Ausserdem ist Sphinx International Airport der ideale Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten (in Kombination mit der Edelweiss Destination Luxor).