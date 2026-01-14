Edelweiss mit drei neuen Destinationen

Edelweiss Airbus A340 (Foto: Edelweiss)

Edelweiss baut ihr Angebot im Sommerflugplan 2026 auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke weiter aus.

Mit drei neuen Destinationen sowie zusätzlichen Frequenzen und Saisonverlängerungen bietet Edelweiss den Gästen noch mehr Auswahl und attraktivere Reisemöglichkeiten ab Zürich.

Drei neue Ferienziele von Schottland bis ins südliche Afrika

Edelweiss erweitert ihr Streckennetz im Sommerflugplan 2026 um drei neue Ferienziele auf der Kurz- und Langstrecke.

Glasgow wird vom 29. Mai bis 14. September 2026 jeweils montags und freitags angeflogen. Die grösste Stadt Schottlands verbindet viktorianische Architektur mit moderner Kultur, einer lebendigen Musikszene und grosser Fussballtradition. Dank seiner Lage eignet sich Glasgow sowohl für einen Städtetrip als auch als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen durch die schottischen Highlands oder in Kombination mit Edinburgh.

Mit Kefalonia ergänzt Edelweiss das Griechenland-Angebot um eine weitere Ionische Insel. Die Flüge finden vom 6. Juni bis 29. August 2026 jeweils dienstags und samstags statt. Kefalonia steht für entspannte Badeferien abseits grosser Touristenströme, mit abwechslungsreichen Stränden, charmanten Hafenstädtchen wie Argostoli oder Sami sowie eindrücklichen Naturlandschaften rund um den Berg Enos. Die Insel eignet sich zudem ideal für Insel-Hopping.

Wie bereits kommuniziert, nimmt Edelweiss auf der Langstrecke neu Windhoek ins Programm auf. Ab dem 1. Juni 2026 wird die Hauptstadt Namibias zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient. Windhoek ist der ideale Ausgangspunkt für Rundreisen durch Namibia – von den Dünen der Namib-Wüste über den Etosha-Nationalpark bis zur Atlantikküste. Mit der neuen Verbindung baut Edelweiss ihr Angebot im südlichen Afrika weiter aus und ergänzt die bestehenden Destinationen Kapstadt, Kilimandscharo und Sansibar.

Mehr Frequenzen und längere Saison auf der Kurz- und Mittelstrecke

Im südlichen Europa stehen zusätzliche Frequenzen auf mehreren Strecken zur Verfügung. Faro wird während der Sommerferien neu täglich bedient. Kalamata wird ab Mitte Mai auf drei wöchentliche Flüge ausgebaut. Auf Korsika wird die Saison nach Calvi bis in die Herbstferien verlängert. Ergänzend dazu gibt es neu zwei wöchentliche Flüge nach Figari.

Auch die Azoren bleiben ein Schwerpunkt im Sommerflugplan. Mit der im letzten Jahr aufgenommenen Verbindung nach Terceira sowie mit Ponta Delgada werden bis zu vier wöchentliche Verbindungen auf die Inselgruppe angeboten.

Darüber hinaus setzt Edelweiss bei weiteren europäischen Ferienzielen auf zusätzliche Verbindungen. Bergen, Zadar und Tiflis werden neu dreimal wöchentlich angeflogen. Larnaca wird ab Juli mit einem zusätzlichen Flug ergänzt. Bristol, seit Sommer 2025 Teil des Streckennetzes, wird neu bereits ab Ostern angeboten und damit über den gesamten Sommerflugplan geführt. Die Saison nach Varna in Bulgarien startet bereits am 7. Juni 2026. Santiago de Compostela in Spanien bleibt neu bis in die Herbstferien im Flugplan.

Ausbau des Langstreckenangebots in Nordamerika und der Karibik

In Nordamerika wird das Angebot auf mehreren Strecken weiter ausgebaut. Seattle wird ab dem 1. Juni 2026 wieder bedient und ab dem 25. Juni mit drei wöchentlichen Flügen angeboten. Halifax bleibt neu bis 18. Oktober 2026 im Flugplan und deckt damit auch die beliebte Herbstsaison in Nova Scotia ab. Vancouver wird bereits ab dem 5. Mai 2026 angeflogen und ab dem 13. Juni 2026 täglich bedient. Der Ausbau trägt der hohen Nachfrage in den Sommermonaten Rechnung – unter anderem auch im Zusammenhang mit dem Spiel der Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Vancouver.

Die beliebten Langstreckenverbindungen nach Tampa Bay, Denver, Las Vegas und Calgary bleiben weiterhin Teil des Flugplans und sorgen auch künftig für eine breite Auswahl an attraktiven Ferienzielen in Nordamerika.

Auch in der Karibik hält Edelweiss an einem attraktiven Angebot fest. Die beliebte Destination Punta Cana wird während der Frühlings- und Sommerferien neu mit drei wöchentlichen Flügen bedient und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Langstreckenangebots.

Edelweiss