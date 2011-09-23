Easyjet kündigt höheren Gewinn an
Bei Easyjet läuft das Geschäft so gut, dass die Gewinnerwartungen erhöht werden konnten, die Fluggesellschaft aus London Luton will im laufenden Jahr einen Gewinn von 240 bis 250 Millionen Pfund erreichen.
Bei Easyjet läuft das Geschäft so gut, dass die Gewinnerwartungen erhöht werden können, die Fluggesellschaft aus London Luton will im laufenden Jahr einen Gewinn von 240 bis 250 Millionen Pfund erreichen.
Die Geschäftsleitung von Easyjet hatte bislang mit einem Gewinnband von 200 bis 230 Millionen britischen Pfund gerechnet. Die gute Nachfrage nach Flugreisen mache die Erhöhung möglich, berichteten die Verantwortlichen in London. Der Billigflieger aus Grossbritannien will auch die Aktionäre an dem freundlichen Resultat teilhaben lassen, neben einer Sonderprämie von 150 Millionen Pfund will die Airline für das laufende Geschäftsjahr 40 Millionen Pfund an die Teilhaber ausschütten.