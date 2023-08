Easyjet kündigt höheren Gewinn an

Bei Easyjet läuft das Geschäft so gut, dass die Gewinnerwartungen erhöht werden konnten, die Fluggesellschaft aus London Luton will im laufenden Jahr einen Gewinn von 240 bis 250 Millionen Pfund erreichen.

Bei Easyjet läuft das Geschäft so gut, dass die Gewinnerwartungen erhöht werden können, die Fluggesellschaft aus London Luton will im laufenden Jahr einen Gewinn von 240 bis 250 Millionen Pfund erreichen.