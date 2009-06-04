EasyJet weiter im Steigflug

Trotz der allgemeinen Wirtschaftsschwäche konnte EasyJet im Mai bei den Passagieren weiter zulegen.

Bei der englischen Low Cost Airline EasyJet stiegen im Mai 2009 3,95 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber derselben Vorjahresperiode einem Plus von 1,8 Prozent. Die Auslastung der Maschinen konnte um 0,3 Punkte auf durchschnittliche 83,5 Prozent gesteigert werden. Interessant sind die Zahlen der ersten fünf Monate, hier konnte EasyJet um 9,6 Prozent wachsen, dies deutet stark darauf hin, dass viele Fluggäste von den Netzwerkgesellschaften zu der Billigkonkurrenz abgewandert sind.