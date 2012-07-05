EasyJet weiter im Aufwärtstrend

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 9,7 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 9,7 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,435 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf solide 89,9 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 57,367 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem weiteren Anstieg von 7,5 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei soliden 88,7 Prozent.