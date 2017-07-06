EasyJet weiter im Aufwärtstrend

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um gute elf Prozent bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 11,3 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 7,720 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls, sie stieg um weitere 0,8 Prozentpunkte auf hohe 94,8 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 78,114 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei hohen 92,1 Prozent, was einer Verbesserung von 0,5 Prozentpunkten entspricht.