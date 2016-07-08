EasyJet weiter im Aufwärtstrend

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp sechs Prozent bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 5,8 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,938 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls markant, sie stieg erneut um 1,4 Prozentpunkte auf hohe 94,1 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 71,873 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem weiteren Anstieg von 7,1 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei hohen 91,5 Prozent, was einer Verbesserung von 0,3 Prozentpunkten entspricht.