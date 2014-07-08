EasyJet weiter im Aufwärtstrend

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um 10,1 Prozent bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 10,1 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,098 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls markant, sie stieg erneut um 2,1 Prozentpunkte auf sehr hohe 92 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 63,370 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem weiteren Anstieg von 5,4 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei hohen 90,1 Prozent, was einer Verbesserung von 0,8 Prozentpunkten entspricht.