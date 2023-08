EasyJet verzeichnet höhere Passagierzahlen und Einnahmen

Der LCC easyJet konnte dank der letztjährigen Akquisition von GB Airways seine Passagierzahlen im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr um 19,5% steigern.

Der LCC easyJet konnte dank der letztjährigen Akquisition von GB Airways seine Passagierzahlen im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr um 19,5 Prozent steigern.

Die in Luton beheimatete Fluggesellschaft sagte, die Passagierzahlen vom Juni, inklusive jenen von GB, seien auf 4.112.951 gestiegen von zuvor 3.440.630. Die Flugzeugauslastung stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 86,9 Prozent. Die Gruppe sagte am Montag, sie hätten beinahe 70 Prozent der Sitze für die zweite Hälfte des Jahres verkauft und der Gesamtertrag pro Sitz nimmt mit dem steten Ausbau weiter zu. In den 12 Monaten bis Juni stiegen die Passagierzahlen um 15,5 Prozent auf 41.276.487 von 35.687.739 in der Vorjahresperiode. Dies obwohl der Auslastungsfaktor um 0,7 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent sank.