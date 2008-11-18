EasyJet verschiebt Airbus Lieferungen

Aufgrund der schwachen Wirtschaftlage will EasyJet die Lieferung einiger bei Airbus bestellten Flugzeuge noch etwas hinauszögern.

Aufgrund der schwachen Wirtschaftlage will EasyJet die Lieferung der bei Airbus bestellten Flugzeuge noch etwas hinauszögern.