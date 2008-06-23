EasyJet setzt auf Milano Malpensa

Der englische Low Cost Carrier baut in Milano Malpensa weiter aus. Ab Oktober wird die Airline weitere zwei Airbus Maschinen ab Mailand einsetzten.

EasyJet setzt ab Milano bereits 11 Airbus Jets ein. Ab Oktober wird der Billigflieger aus England mit zwei weiteren Flugzeugen fünf neue Destinationen ab Mailand anfliegen. Neu ins internationale Streckennetz kommen Kopenhagen, Stockholm und Sofia. In Italien wird neu nach Brindisi und Lamezia geflogen. Ab Januar beabsichtigt EasyJet bereits 15 Airbusse in Malpensa stationiert zu haben.