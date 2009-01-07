EasyJet präsentiert Passagierzahlen für Dezember 2008

EasyJet kann sowohl für den Monat Dezember als auch für das gesamte Jahr 2008 eine Zunahme der Passagierzahlen vermelden.

Der britische Low-Cost-Carrier beförderte im Dezember 3.111.388 Personen, dies sind 7,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Auslastung nahm um 3,3 Prozentpunkte zu und erreichte 82,3 Prozent. Insgesamt transportierte easyJet im Jahr 2008 44.583.476 Passagiere, 16,6 Prozent mehr als 2007, während die Auslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent anstieg.

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