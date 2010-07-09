EasyJet mit mehr Passagieren

Mit dem Low Cost Carrier aus England flogen im Berichtsmonat Juni 4,54 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von mehr als 9 Prozent.

Das Wachstum scheint bei EasyJet und Ryanair kaum Grenzen zu kennen, erneut konnte der britische Billigflieger im Berichtsmonat Juni kräftig zulegen, mit den Briten flogen im Berichtsmonat Juni 4,538 Millionen Fluggäste, die Auslastung konnte leicht auf 87,2 Prozent gesteigert werden. EasyJet erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn zwischen 100 und 150 Millionen Pfund, dieser wird wegen des Vulkanausbruchs über Island um rund 50 Millionen Pfund tiefer ausfallen als es ursprünglich geplant war.