EasyJet mit guten Zahlen
04.12.2008 RK
EasyJet kann im November 2008 um 3,4 Prozent zulegen. Mit der englischen Low Cost Airline flogen im Berichtsmonat 2,986 Millionen Fluggäste.Die Auslastung bei EasyJet verbesserte sich im Monat November um 3,1 Punkte auf 83,9 Prozent. Von Januar bis November flogen mit der zweitgrössten Tiefpreis- Fluggesellschaft 44,371 Millionen Passagiere, im letzten Jahr waren es in der gleichen Berichtsperiode 37,97 Millionen Fluggäste, das entspricht einer Zunahme von satten 16,8 Prozent. Die Auslastung konnte um 0,8 Prozent auf durchschnittlich 84,4 Prozentpunkte verbessert werden. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008. Link: EasyJet