EasyJet meldet mehr Fluggäste

Der britische Billigflieger EasyJet hat die Zahl seiner Fluggäste im August um fast einen Viertel gesteigert.

Der zweitgrößte Billigcarrier Europas transportierte im August 4,58 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 24 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahresperiode. Die Auslastung der EasyJet Flugzeuge verbesserte sich um 4 Prozentpunkte auf 91,3 Prozent. In diesem Jahr konnte EasyJet bei den Passagieren bereits um 16 Prozent zulegen. Auch hier entwickelten sich die Fluggastzahlen ähnlich gut wie bei dem größten Low Cost Anbieter Ryanair.