EasyJet legt kräftig zu

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 14,4 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im Mai haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmai mit einer Zunahme von 14,4 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,424 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 88 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 56,885 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 7,4 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei soliden 88,5 Prozent.