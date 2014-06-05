EasyJet legt kräftig zu

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um 7,9 Prozent bekanntgeben.

Im Mai haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmai mit einer Zunahme von 7,9 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,054 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf sehr gute 89,4 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 62,810 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 4,6 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei soliden 89,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,7 Prozent.