EasyJet im Februar besser ausgelastet

Der Low-Cost-Carrier easyJet meldet eine verbesserte Auslastung trotz Rückgang der Passagierzahlen im letzten Monat.

Der Ladefaktor verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte und erreichte durchschnittlich 87 Prozent. Insgesamt transportierte die Airline 3,019 Millionen Passagiere, 6,8 Prozent weniger als im selben Monat des Vorjahres. Diese Abnahme führt easyJet auf die Ankündigung einer Kapazitätskürzung im letzten Monat zurück. Im Januar waren die Verkehrszahlen noch vielversprechend gewesen, die Airline meldete damals eine Zunahme der Auslastung um 3,7 Prozentpunkte begleitet von einem Anstieg der Passagierzahlen um 2,8 Prozent. Für das gesamte Jahr, welches am 28. Februar zu Ende ging, weist easyJet eine Auslastung von 85,1 Prozent (+1,8 Prozentpunkte), sowie eine Zunahme der Passagiere um 13,9 Prozent auf 44,44 Millionen aus.



