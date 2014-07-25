EasyJet fliegt von Hamburg nach Amsterdam

Der britische Low Cost Carrier baut ihr Engagement am Hamburg Airport weiter aus und hebt ab dem 3. November 2014 bis zu sechsmal die Woche nach Amsterdam ab.

Die Hansestadt ist als wichtiges Geschäftszentrum sowohl für Business- als auch Freizeitreisende interessant. Flüge können ab sofort auf easyJet.com gebucht werden. Im Rahmen ihrer Expansion eröffnet easyJet im Frühjahr 2015 ihre erste Basis in den Niederlanden. Der neue Standort verstärkt easyJets langjährige strategische Position am Flughafen Schiphol. Wie am Hamburg Airport werden in Amsterdam Schiphol drei Flugzeuge stationiert. Neben Amsterdam wurde zudem die Eröffnung der Basis Nummer 26 in Porto angekündigt. „EasyJet setzt seine Strategie konsequent fort und verbindet Europa mit Hamburg“, sagt Wolfgang Pollety, Geschäftsführer am Hamburg Airport. „Wir erwarten insbesondere, dass durch diese neue Verbindung die Anzahl niederländischer Gäste in Hamburg ansteigt.“ Seit März 2014 betreibt easyJet eine feste Basis am Hamburg Airport und baute seither das Streckennetz der Airline von ursprünglich sechs auf 17 Destinationen aus. Anfang Juli wurden mit Genf, Tel Aviv, Salzburg, Krakau und Fuerteventura fünf weitere Verbindungen für den kommenden Winterflugplan bekannt gegeben.