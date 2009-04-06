EasyJet ernennt neuen Vorstand

Der britische LCC easyJet wird Sir Michael Rake, Vorsitzender der BT Gruppe, zu ihrem designierten Vorstandsvorsitzenden ernennen.

Heute wird eine offizielle Ankündigung der in der Sunday Telegraph veröffentlichten News erwartet. Kürzlich sagte der bisherige Vorsitzende Colin Chandler, er plane, sich pensionieren zu lassen. Der Vorstand hatte Streit mit easyJet Gründer und Eigner von 38 Prozent Stelios Haji-Ioannou über das Expansionstempo der Fluggesellschaft. Mit dem neuen Vorstand ist Stelios einverstanden.