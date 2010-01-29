EasyJet ernennt neuen CFO

Der Low-Cost-Carrier hat EMI Music Manager Chris Kennedy zu ihrem neuen Finanzdirektor ernannt.

Damit endet die Suche nach einem neuen Chief Finance Officer nach neun Monaten. Kennedy, der zurzeit noch Chief Investment Officer bei EMI Music ist, wird seine neue Stelle im Sommer antreten. Er ersetzt damit interim CFO Mark Adams und indirekt den früheren CFO Jeff Carr, der im letzten Mai gekündigt hatte. Letzten Monat hat auch CEO Andy Harrison öffentlich bekannt gemacht, dass er easyJet verlassen werde. Der Low-Cost-Carrier hat seine Einnahmen im ersten Quartal um 10,5 Prozent gesteigert.