EasyJet ernennt neuen CEO

EasyJet hat Carolyn McCall, Chefin der Guardian Media Group, zu ihrem neuen CEO ernannt.

McCall ersetzt Andrew Harrison, der seinen Abgang im Dezember angekündigt hatte, scheinbar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Gründer der Airline bezüglich Expansions Strategien. Die „Neue“ war während 24 Jahren für Guardian Media Group tätig und amtierte dort seit 2006 als CEO. In dieser Position soll sie einiges zum grossen Erfolg der Guardian Website beigetragen haben, auch wenn diese im letzten Jahr keinen Gewinn erzielen konnte. Harrison wird im Juni an die Seite von Premier Inn und Costa Coffee Besitzer Whitbread wechseln.