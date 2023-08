EasyJet erhält Aer Lingus Slots

Der Low-Cost-Carrier easyJet wird einige der Slots, die Aer Lingus am Flughafen London Gatwick freigeben wird, übernehmen können.

Die Airline wird drei zusätzliche Flugzeuge in London Gatwick stationieren, auf welchen Strecken sie zum Einsatz kommen sollen, hat easyJet noch nicht bekannt gegeben. Aer Lingus wird ihrerseits zwei ihrer A320 Maschinen aus dem Betrieb nehmen und damit ihre Flotte am Londoner Flughafen auf drei Flugzeuge reduzieren. Dies soll Ende März 2010 von statten gehen. Die drei verbliebenen Maschinen sollen die Routen nach Malaga, Dublin und Knocks, sowie eine neue Strecke nach Cork bedienen. Aer Lingus hat die Lieferungen von zwei A320 Flugzeugen, die für Oktober und November 2010 vorgesehen waren, auf April und Mai 2011 verschoben. In einem Statement gab die Airline bekannt, sie erwarte einen kleineren Gewinn für die zweite Jahreshälfte 2009. Im Dezember stiegen die Passagierzahlen um neun Prozent auf 766.000.