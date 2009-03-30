East Star steht vor dem Aus

Die verschuldete chinesische Fluggesellschaft East Star Airlines, die seit Mitte Monat gegroundet ist, sieht sich einem Konkursverfahren gegenüber.

Sechs Gläubiger haben das Gericht von Wuhan angefragt, die Geschäftsauflösung der privaten East Star in die Wege zu leiten. Die Bankkonten von East Star wurden eingefroren.

Der Wettbewerb in Chinas Flugbranche ist hart und seit der Wirtschaftskrise fällt es den kleinen privaten schwer, mit den grossen staatlichen Fluggesellschaften Air China, China Easter und China Southern mitzuhalten, die mit Finanzspritzen am Leben gehalten werden.