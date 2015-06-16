EVA Airways will fünf 777 Frachtflugzeuge kaufen

Boeing 777-200F EVA Airways (Foto: Boeing Concept)

EVA Airways plant, fünf 777 Frachtflugzeuge zu kaufen. Dies gab Boeing am 15. Juni 2015 an der Paris Air Show bekannt. Es handelt sich um die ersten 777 Frachter, die bei der EVA Airways Flotte eingegliedert werden.

Der Wert nach Listenpreis wird auf mehr als 1,5 Milliarden Dollar geschätzt. Der 777 Frachter ist der weltweit größte zweimotorige Frachter und ist in der Lage, bei maximalem Ladegewicht 9.070 Kilometer weit zu fliegen. Die taiwanesische Fluggesellschaft will die neuen Frachtflugzeuge verwenden, um ihre Flotte zu stärken und somit der wachsenden Nachfrage des Luftfrachtmarktes gerecht zu werden. EVA Airways betreibt derzeit mehr als 35 Boeing Flugzeuge, darunter 20 777-300er.