EVA Air kauft weitere Boeing Grossraumjets

Die taiwanesische EVA Air wird bei Boeing drei weitere Boeing 777-300ER Verkehrsflugzeug in Auftrag geben.

Drei Maschinen sollen direkt bei Boeing gekauft werden und vier sollen bei General Electric Aviation Services eingemietet werden, dies hat ein Vertreter der Fluggesellschaft gegenüber taiwanesischen Pressevertretern erklärt. Boeing hat den Auftrag über die drei neuen 777-300ER noch nicht bestätigt. Der Marktpreis der drei zweimotorigen Verkehrsjets läge bei mehr als 900 Millionen US Dollar. Die Maschinen sollen zwischen Juni 2014 und Juni 2016 zur Flotte von EVA stossen. Die Airline aus Taiwan betreibt bereits 15 Boeing 777-300ER.