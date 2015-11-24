EVA Air finalisiert Dreamliner Bestellung

Boeing 787-10 EVA (Foto: Boeing)

Die taiwanesische EVA Airways hat bei Boeing eine Bestellung für bis zu vierundzwanzig Boeing 787-10 Dreamliner finalisiert, dies gab Boeing am 24. November 2015 bekannt.

Neben den Dreamliner hat EVA auch noch zwei Boeing 777-300ER in den Vertrag gepackt, laut Boeing hat der Auftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 8 Milliarden US Dollar. Es handelt sich dabei um den grössten Einzelauftrag von EVA an den US amerikanischen Flugzeugbauer. Mit diesen Jets wird EVA Teile ihrer Langstreckenflotte ersetzen und das Streckennetz weiter ausbauen.