EVA Air übernimmt A321 mit Sharklets

Die taiwanesische Airline EVA Air konnte am 22. Oktober 2013 in Hamburg Finkenwerder ihren ersten Airbus A321 mit Sharklets übernehmen.

Der A321 wurde mit einer Star Alliance Lackierung versehen und unterstreicht damit die Mitgliedschaft von EVA Air in dieser weltumspannenden Airline Allianz. Die Maschine ist Teil eines Auftrages über acht Exemplare, die von General Electric Capital Avation Services eingemietet werden. Die Sharklets bestehen aus Verbundwerkstoffen und sind 2,4 Meter lang, die wiederstandsverringernden Flügelrandbögen führen zu einer Treibstoffeinsparung von bis zu vier Prozent. Durch die Sharklets erweitert sich entweder die Reichweite um 185 Kilometer oder die Nutzlast um 450 Kilogramm.