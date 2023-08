EU will Lost Luggage Regeln prüfen

Die Europäische Union überlegt sich, die Regeln für durch Airlines verlorenes Gepäck zu überarbeiten.

EU Verkehrskommissioner Antonio Tajani sagte, jeden Tag gingen weltweit fast 90.000 Gepäckstücke verloren, allein in Europa seien es 10.000. Dies sei nicht nur sehr unangenehm für den Kunden, sondern stelle auch einen beträchtlichen Kostenpunkt für die Airlines dar. Ein betroffener Passagier kann bis zu US$1.570 Entschädigung verlangen. Die Kommission will das Problem nun weiter analysieren und ihre Resultate 2010 präsentieren. Im letzten Winter gingen durchschnittlich 13 Gepäckstücke auf 1.000 Passagiere verloren, weniger als im vorangegangenen Winter. In den ersten neun Monaten des Jahres 2008 trafen auf den Flughäfen Europas insgesamt 4,6 Millionen Taschen und Koffer zu spät ein.