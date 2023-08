EU skeptisch gegenüber AA/AB/IB Kooperation

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass sie Einspruch gegen die Zusammenarbeit der American, British Airways und Iberia eingelegt habe.

In ihrer Schrift warnte sie die Airlines, dass ihre vorgeschlagene Kooperation auf transatlantischen Routen gegen das in Europa geltende Gesetz verstossen könnte. Im April hatte die Kommission eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Vorschlag der oneworld Partner eingeleitet. Dieser sieht eine engere Zusammenarbeit auf den Transatlantischen Flügen vor, insbesondere eine gemeinsame Abstimmung der Flugzeiten, Kapazitäten und der Preise. Der genaue Wortlaut des Einspruchs der EU Kommission wurde nicht bekannt gemacht. Die Airlines können nun entweder schriftlich reagieren oder ein mündliches Hearing verlangen. Virgin Atlantic Airways, eine Gegnerin des Paktes der drei Airlines, begrüsst die Skepsis der Europäischen Kommission und hofft, dass die Untersuchung eine klare Schädigung des Wettbewerbs und des Kundeninteresses auf allen sechs Routen von London Heathrow in die USA zu Tage fördern wird.