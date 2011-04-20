EU legt neue Blacklist auf

Die EU Kommission hat die Liste mit den gesperrten Fluggesellschaften ergänzt, die aus Sicherheitsgründen auf Flughäfen in der Europäischen Union nicht landen dürfen.

Die EU Kommission hat gestern Dienstag, dem 19 April 2011, eine aktualisierte Blacklist verabschiedet. Die Fluggesellschaften auf dieser Schwarzen Liste dürfen nicht nach Europa verkehren, da ihre Sicherheitsstandards bei der Wartung oder im Flugoperationellen Bereich nach dem Befinden der Europäischen Union nicht genügen. Neu dürfen alle Fluggesellschaften aus dem afrikanischen Mosambik nicht mehr nach Europa fliegen, insgesamt enthält die Liste 269 Fluggesellschaften aus 20 Ländern.

Link zur EU Blacklist