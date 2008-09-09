EU hebt Restriktionen bulgarischer Flieger auf

Die Europäische Kommission hebt die Einschränkungen der in Bulgarien stationierten Fluggesellschaften auf und erlaubt ihnen damit, ihre Dienste in der ganzen EU anzubieten.

Das sagte ein Sprecher der Kommission am Montag. Wegen Mängeln waren die Restriktionen 2005 über die bulgarische Flugbranche verhängt worden. Die Mängel wurden inzwischen behoben indem einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen und die Qualität der gesamten Branche gesteigert wurden. „Bulgarien hat uns bewiesen, dass es seinen Sicherheitsverpflichtungen nachkommt,“ sagte der Sprecher. „Alle EU-Sicherheitsnormen sind erfüllt.“ Die formelle Aufhebung der Restriktionen wird für Mittwoch erwartet.