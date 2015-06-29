EU hebt Betriebsverbot für philippinische Airlines auf

Cebu Pacific Airbus A320 (Foto: Airbus)

Am 25. Juni 2015 hat die EU das Betriebsverbot für alle philippinischen Airlines nach einer fünfjährigen Sperrung aufgehoben.

Die Airlines standen seit 2010 auf der Schwarzen Liste, nun dürfen sie sich aber wieder im europäischen Luftraum fortbewegen. Dies teilte die EU in Brüssel mit. Mit der Aufhebung des Betriebsverbots der philippinischen Airlines wurde keine neue Fluggesellschaft in die Flugsicherheitsliste aufgenommen, so hiess es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Auf der aktuellen Schwarzen Liste der EU befinden sich derzeit insgesamt 232 Fluggesellschaften. Darüber hinaus enthält die Liste acht Fluggesellschaften die Betriebsbeschränkungen einhalten müssen. Diese Airlines dürfen nur mit bestimmten Flugzeugtypen im europäischen Luftraum fliegen.