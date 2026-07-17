EU genehmigt finanzielle Beihilfe für Paderborn/Lippstadt

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt bestätigt, dass die Europäische Kommission eine Investitionsbeihilfe in Höhe von 4,5 Millionen Euro für den heimischen Airport genehmigt hat.

Zahlungen in der vorgenannten Höhe hatten die Gesellschafter im Umfeld der Corona-Pandemie aufgebracht. Damit der Flughafen diese Mittel auch einsetzen kann, war die Zustimmung der Europäischen Kommission nach den EU-Beihilfevorschriften erforderlich.

Wir haben den positiven Bescheid aus Brüssel mittlerweile erhalten und juristisch analysieren lassen. Die Prüfung hat ergeben, dass der Flughafen die bereits vor Jahren aufgebrachten Mittel nun verwenden darf,

erläutert Aufsichtsratsvorsitzender, Landrat Christoph Rüther.

Die Beihilfe ermöglicht es dem heimischen Airport, erforderliche Investitionen zur Aufrechterhaltung des Betriebs als Verkehrsflughafen zu finanzieren und gleichzeitig die Qualität seiner Verkehrsinfrastruktur und seiner Verkehrsleistungen zu verbessern.

Ich freue mich sehr, dass die Europäische Kommission die Investitionsbeihilfe der kommunalen Gesellschafter in Höhe von 4,5 Millionen Euro für den Flughafen Paderborn/Lippstadt genehmigt hat. Das ist eine gute Nachricht für unsere Region und für eine zentrale Infrastruktur in Ostwestfalen-Lippe. Mein Dank gilt den beteiligten Kreisen, den Landräten und der Geschäftsführung des Flughafens,

fügt die Europaabgeordnete Verena Mertens hinzu.