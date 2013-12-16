EU Kommission veröffentlicht neue Blacklist
16.12.2013 BGRO
Die EU Kommission hat die Schwarze Liste für Airlines die nicht oder nur mit Auflagen nach Europa verkehren dürfen neu überarbeitet.Die Blacklist wurde bereits zum 22sten Mal aktualisiert und neu veröffentlicht. Neu auf der Liste stehen aufgrund der mangelnden Sicherheit alle Luftfahrtunternehmen aus Nepal, darunter auch Nepal Airlines mit Sitz in Kathmandu. Aufgrund des Betriebsverbots dürfen nepalesische Fluggesellschaften keine Flüge in EU-Länder oder innerhalb der Europäischen Union mehr durchführen. Insgesamt stehen 297 Luftfahrtunternehmen aus 21 Staaten auf der Schwarzen Liste. EU Blacklist