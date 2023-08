EU Flugverkehr trotz neuer Aschewolke normal

Trotz der gestrigen Schliessung des irischen Luftraumes soll der Flugverkehr über Europa ohne grosse Unterbrüche weiterlaufen.

An einem gewöhnlichen Wochentag landen und starten knapp 200 Flüge in Irland, in ganz Europa sind es rund 28.000. In Dublin liess die Irish Aviation Authority nach der Schliessung des Luftraumes gestern früh verlauten, die Flughäfen könnten ihre Pisten ab 12.00 GMT wieder freigeben. Die vulkanische Asche könne aber im Laufe der Woche und während des gesamten Sommers immer wieder zu Unterbrüchen im Flugverkehr führen.