EL AL will Zuschläge nochmals kürzen
22.12.2008 PSEN
Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat die israelische Fluggesellschaft EL AL eine Reduktion bei den Treibstoffzuschlägen angekündigt.Die Airline gab bekannt, dass neu statt £63 nur noch £48 pro Person und Flug als Treibstoffgebühren auf den Ticketpreis geschlagen werden sollen. Dies senkt die Gesamtkosten für ein Economy-Ticket von London nach Tel Aviv und zurück auf unter £300. Die Reduktion ist ab dem 23. Dezember auf Flügen am selben Tag oder später gültig. Haben Sie die aktuellste News Wochenschau schon gesehen?