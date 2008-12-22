EL AL will Zuschläge nochmals kürzen

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat die israelische Fluggesellschaft EL AL eine Reduktion bei den Treibstoffzuschlägen angekündigt.

Die Airline gab bekannt, dass neu statt £63 nur noch £48 pro Person und Flug als Treibstoffgebühren auf den Ticketpreis geschlagen werden sollen. Dies senkt die Gesamtkosten für ein Economy-Ticket von London nach Tel Aviv und zurück auf unter £300. Die Reduktion ist ab dem 23. Dezember auf Flügen am selben Tag oder später gültig.