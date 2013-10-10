EL AL übernimmt erste Boeing 737-900ER

Am 9. Oktober 2013 hat Boeing die Erstübergabe der Boeing 737-900ER der neusten Generation an die israelische Fluggesellschaft EL AL bekanntgegeben.

EL AL will mit sechs neuen Boeing 737-900ER ihre älteren Boeing 757-200 ersetzen. Vier Maschinen wurden im März 2011 in Auftrag gegeben und eine weitere Bestellung von zwei Boeing 737-900ER wurde im August 2012 bekanntgegeben. EL AL liess ihre neuen Boeing 737-900ER Verkehrsflugzeuge für 172 Passagiere einrichten. EL AL ist ein treuer Boeing Kunde und betreibt momentan rund 40 Verkehrsflugzeuge. Bei der Boeing 737-900 handelt es sich um die grösste 737, die Maschine kann bis zu 215 Passagiere über eine maximale Entfernung von 5.990 Kilometer transportieren.