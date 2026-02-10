EGYPTAIR übernimmt ersten Airbus A350-900

EGYPTAIR übernimmt ersten Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

EGYPTAIR hat ihren ersten von 16 bestellten Airbus A350-900 übernommen und ist damit der erste Betreiber dieses Flugzeugtyps in Nordafrika.

Der Airbus A350 wird die Modernisierung der Langstreckenflotte und den Ausbau des Streckennetzes von EGYPTAIR mit neuen Nonstop-Verbindungen zu wichtigen Zielen wie der US-Westküste und Nordasien ab ihrem Drehkreuz in Kairo unterstützen. EGYPTAIR betreibt derzeit eine Airbus-Flotte mit acht A320neo, sieben A321neo und elf Flugzeugen aus der Airbus A330 Familie, darunter fünf Airbus A330-200P2F Frachtflugzeuge.

Der neu ausgelieferte Airbus A350-900 verfügt über eine Zwei-Klassen-Konfiguration mit 30 Business-Class-Suiten mit direktem Zugang zum Gang und 310 Economy-Class-Sitzen. Die Airspace-Kabine der neuesten Generation wurde entwickelt, um das Langstreckenreiseerlebnis für Passagiere und Besatzung durch verbesserte Ergonomie und höheren Komfort zu optimieren.

Der A350 ist einer der modernsten Großraumflugzeuge der Welt. Er ist für Nonstop-Flüge von bis zu 9.700 Seemeilen (18.000 Kilometer) ausgelegt und setzt damit neue Maßstäbe für interkontinentale Reisen. Das Flugzeug verfügt über modernste Technologien und eine optimierte Aerodynamik, die ein Höchstmaß an Effizienz und Komfort bieten. Die Triebwerke der neuesten Generation von Rolls-Royce und der Einsatz von Leichtbaumaterialien ermöglichen einen um 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch, niedrigere Betriebskosten und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation.