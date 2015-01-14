EFW rüstet weiteren Airbus A380 auf

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden konnten am vergangenen Montag ihren nächsten Airbus A380 für die Flügelmodifikation in Empfang nehmen.

Bei dem zu modifizierenden Airbus A380 handelt es sich um eine weitere Maschine von Air France. Das Flugzeug trägt die französische Kennung F-HPJH. Die Airbus Tochter Elbe Flugzeugwerke hat Erfahrung bei diesen Nacharbeiten an den A380 Tragflächen, sie haben bereits neun A380 von Emirates auf den neuen Stand gebracht. Bei diesen Arbeiten geht es um kleinste Haarrisse in den Tragflächen des Airbus A380, deren Entstehung mit dieser Modifikation in Zukunft verhindert werden soll. An den Rippenfüßen, welche die Flügelrippen mit der inneren Oberfläche der Tragfläche verbinden, müssen die Teile ausgetauscht werden. Bei diesen Modifikationsarbeiten müssen die Spezialisten in den Flügeln des größten Passagierjets arbeiten. Der erste Air France A380 wurde bereits im Werk Dresden modernisiert, jetzt folgt der zweite und der dritte soll im Februar in Dresden eintreffen.