EBACE 2015 zieht positive Messebilanz

Bombardier Global at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Die Organisatoren der EBACE 2015 zogen eine positive Messebilanz. Die größte Business Jet Messe Europas konnte bei ihrer fünfzehnten Auflage rund 13.000 Fachbesucher mobilisieren.

Die EBACE findet alljährlich auf dem Flughafen Genf und den angrenzenden PALEXPO Räumlichkeiten statt. Die Business Jet Messe wird durch die National Business Aviation Association (NBAA) und deren europäischen Ableger European Business Aviation Association (EBAA) organsiert. In diesem Jahr fand die Messe vom 19. Bis zum 21. Mai statt, im nächsten Jahr wird die EBACE wieder in Genf stattfinden und zwar vom 24. bis zum 26. Mai 2016.

Die Verantwortlichen der EBACE 2015 waren mit der Messe zufrieden, der Außenbereich war vollständig ausverkauft, knapp 60 Flugzeuge wurden auf dem Flughafengelände ausgestellt. Die Hallenplätze konnten ebenfalls gut vermietet werden, in diesem Jahr nahmen 500 Aussteller an der EBACE teil. Die Zuschauerzahlen haben sich mit rund 13.000 Fachbesuchern auf dem Vorjahresniveau stabilisiert.