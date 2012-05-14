EBACE 2012 öffnet die Tore

Die European Business Aviation Convention and Exhibition öffnet heute Montag, dem 14. Mai 2012, zum zwölften Mal die Pforten.

Die EBACE kann man heute als Erfolgsgeschichte in der glamourösen Welt der Geschäftsreisefliegerei in Europa bezeichnen. Die Aussteller laden zum zwölften Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich mehr als 500 Unternehmen an der EBACE, wer sich in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei einen Namen geschafft hat, muss an der grössten Business Jet Messe Europas vertreten sein. Auf dem Aussenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft mehr als 60 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropeller Antrieb bis zum Airbus A320 Corporate Jet ist alles zu sehen und zu kaufen, was das Kunden Herz höher schlagen lässt. Die EBACE 2012 ist am Montag, Dienstag und Mittwoch geöffnet.