EBACE 2011 eröffnet

Die European Business Aviation Convention and Exhibition öffnet heute Dienstag, dem 17. Mai 2011, zum elften Mal die Pforten.

Die EBACE kann man heute als Erfolgsgeschichte in der boomenden Welt der Business Aviation in Europa bezeichnen. Die Aussteller laden zum elften Mal nach Genf auf das PALEXPO Gelände ein. In diesem Jahr präsentieren sich nahezu 500 Unternehmen an der EBACE, wer in diesem Geschäfts- und Luxusbereich der Fliegerei Rang und Namen hat, muss sich an der grössten Businessjetmesse Europas präsentieren. Auf dem Aussenbereich haben es die Verantwortlichen der EBACE geschafft mehr als 60 Flugzeuge zu organisieren, vom kleineren Geschäftsreiseflugzeug mit Turbopropantrieb bis zum Airbus A320 ist alles zu sehen, was den Kunden das Herz höher schlagen lässt.