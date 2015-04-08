EASA zertifiziert A330 mit erhöhtem Startgewicht

Airbus A330-300 242 tonne version (Foto: Airbus)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem Airbus A330-300 mit erhöhter Starmasse die Musterzulassung erteilt. Die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA wird dies laut Airbus in Kürze ebenfalls machen.

Bei dem A330-300 wurde bei dieser Variante das maximale Startgewicht von 235 Tonnen auf 242 Tonnen angehoben. Der A330-300 kann in dieser Variante mit einem zusätzlichen Center Tank gekauft werden, mit der vergrößerten Kraftstoffmenge kann die Reichweite um 500 Nautische Meilen (926 km) auf maximal 6.100 Nautische Meilen (11.300 km) gesteigert werden. Neben der Erhöhung des Startgewichts wurde der A330-300 auch aerodynamisch verfeinert und bildet die Basis für den Airbus A330neo.

Ins Flugtestprogramm waren zwei Maschinen eingespannt, Testflugzeug MSN0871 und MSN1628 aus der Serienproduktion. Die Flugtests umfassten rund 100 Stunden. Als erste Triebwerkvariante wurde das CF6-80E1 zugelassen, das PW4000 und Trent 700 werden in einem nächsten Schritt folgen.

Bei dem A330-200 wird bei der neuen Version das maximale Startgewicht von 238 auf 242 Tonnen erhöht. Beim A330-200 verbessert sich die maximale Reichweite um 350 Nautische Meilen (648 km) auf maximal 7.200 Nautische Meilen (13.350 km).