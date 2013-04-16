EASA schickt Airbus A380 Flügelfix zur Konsultation

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat am 15. April 2013 eine Airworthiness Directive für die Nacharbeiten an dem Airbus A380 Flügel zur Konsultation verschickt, der Hersteller und die A380 Betreiber können bis am 13. Mai Stellung dazu nehmen.