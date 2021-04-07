EASA lässt Ryanair Boeing 737 MAX zu

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Nach der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA hat nun auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA der Boeing 737 MAX 8-200 die Zulassung erteilt.

Nachdem nun auch diese Hürde genommen ist, hofft Ryanair darauf, dass ihre erste Boeing 737 MAX 8-200 noch in diesem Monat eingeflottet werden kann. Bei der Boeing 737 MAX 8-200 handelt es sich um eine spezielle Boeing 737 MAX 8 Variante, diese kann bis zu 202 Passagiere aufnehmen. Normalerweise bietet die Boeing 737 MAX 8 Platz für 189 Passagiere. Bei Ryanair kann die Boeing 737 MAX 8-200 maximal 197 Fluggäste transportieren. Damit die Boeing 737 MAX 8 dichter bestuhlt werden konnte, mussten zwei zusätzliche Notausgänge eingebaut werden. Ryanair möchte die Boeing 737 MAX 8-200 ab Sommer im Liniendienst einsetzen.