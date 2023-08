EADS meldet soliden Gewinn

Europas Luft- und Raumfahrtkonzern konnte im Geschäftsjahr 2011 bei einem Umsatz von 49,1 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaften.

EADS kann für das Geschäftsjahr 2011 eindrückliche Zahlen präsentieren, der Umsatz ist um 7 Prozentpunkte auf 49,128 Milliarden Euro (64,721 Milliarden US Dollar) gestiegen, den Betriebsgewinn beziffert EADS auf 3,520 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung von 27 Prozentpunkten entspricht. Den Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) gibt die Unternehmung mit 1,696 Milliarden Euro an. Der Bestellungsvorrat konnte um 21 Prozentpunkte auf 540,978 Milliarden Euro gesteigert werden, dies entspricht bei dem heutigen Umsatz einem Arbeitsvorrat von knapp 11 Jahren. Airbus stellt bei EADS das Zugpferd dar, hier realisierte die Unternehmung einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 33,103 Milliarden Euro. Eurocopter steuert einen Umsatz von 5,415 Milliarden, Cassidian 5,803 Milliarden und Astrium 4,964 Milliarden zum Resultat bei.