EADS dementiert Gerüchte

Die Muttergesellschaft von Airbus, EADS hat Spekulationen über eine angebliche Kooperation mit Embraer abgestritten.

Kürzlich kursierten Gerüchte darüber, dass Airbus mit der brasilianischen Flugzeugherstellerin Embraer zusammenarbeiten wolle. Es ging um die Entwicklung kleiner Jets, die mit den C-Series von Bombardier konkurrenzieren könnten. Gegenüber LCI Television dementierte Louis Gallois von der EADS die Spekulationen. Sie seien wohl entstanden, als Gallois Embraers Arbeit gelobt hatte. Er wiederholte seine Bewunderung am Sonntag.